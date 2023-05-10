В Челябинске запалили пять мусорных контейнеров. На подозрении восьмилетний ребенок

Полиция расследует поджог на контейнерной площадке в Курчатовском районе Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО ЦКС (регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Челябинском кластере), в Курчатовском районе Челябинска произошел пожар. Сгорели пять мусорных контейнеров, установленные на площадке для сбора отходов. Еще один накопитель (для вторичного сырья) был серьезно поврежден.

Очевидцы, опрошенные полицейскими на месте ЧП, сообщили, что поджог мог совершить восьмилетний ребенок.

По факту происшествия, которое произошло 30 апреля возле дома №13 на улице Чичерина, отдел по делам несовершеннолетних отдела полиции «Курчатовский» начал доследственную проверку. Личность предполагаемого поджигателя уже установлена, в ближайшее время его родителей вместе с ребенком вызовут на беседу. Сейчас правоохранительные органы выясняют – был ли еще кто-то замечен в играх с огнем, которые привели к уничтожению дорогостоящего коммунального оборудования.

Отметим, что контейнеры принадлежали Центру коммунального сервиса. Сумма нанесенного компании ущерба предварительно оценивается в 70 тысяч рублей. В случае, если причастность восьмилетнего ребенка подтвердится, компания намерена взыскать с его родителей сумму ущерба в гражданско-правовом порядке.

Опыт такой работы у предприятия имеется. Пару лет назад также в Курчатовском районе Челябинска был схожий случай. В поджогах контейнеров тогда полиция признала виновным несовершеннолетнего челябинца, родителям которого пришлось раскошелиться за шалости сына.

По данным регоператора, за первый квартал в Челябинске на контейнерных площадках сгорело 54 мусорных контейнера. По каждому случаю служба безопасности ЦКС проводит проверки, итогом которых становятся обращения в правоохранительные органы. Если причиной возгораний контейнеров является умышленный поджог, выйти на преступников, как правило, помогают записи камер наружного наблюдения и показания очевидцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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