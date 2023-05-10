Челябинского стримера задержали за призывы к терроризму

Челябинца, призывавшего к ударам по Кремлю, задержали контрразведчики.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности.

«По версии следствия, подозреваемый разместил в сети Интернет высказывания, побуждающие к совершению террористических действий», – уточнили в силовом ведомстве.

Известно, что челябинец 9 мая устроил стрим, в котором призвал ВСУ нанести удары по Кремлю. Видео разошлось по телеграм-каналам и соцсетям. Сегодня к южноуральцу нагрянули сотрудники ФСБ.

Оказалось, что на жизнь челябинец зарабатывает квартирным ремонтом. А в перерывах записывает стримы, которые обычно удаляет из сети после прямой трансляции.

Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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