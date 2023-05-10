В пригороде Челябинска на стройплощадке рухнул кран. Есть пострадавшие

Рабочий пострадал при падении строительного крана под Челябинском.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел утром сегодня, 10 мая, в микрорайоне «Твоя привилегия» в Сосновском районе.
Автокран упал на строительной площадке. Возможно, механизм был перегружен.
После ЧП одного из рабочих госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.
Интересно, что это не единственный инцидент с участием строительной техники в Челябинске и окрестностях. Сегодня же стрела крана рухнула в озеро Смолино недалеко от ДК ЧТПЗ в Ленинском районе областного центра.
Челябинск, Виктор Елисеев
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