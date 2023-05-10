«Нерентабельно»: в Челябинской области власти отказываются ремонтировать школу

На Южном Урале дети уже несколько лет учатся в аварийном здании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в школу поселка Атамановский, расположенного в Брединском районе, детей отправлять становится все опаснее. Об этом родители школьников рассказали в паблике «Текслер, помоги».

По словам южноуральцев, крыша образовательного учреждения протекает уже не первый год. И уже не раз жители поселка обращались с этой проблемой к местному управлению образования. Чиновники выезжали в школу, внимательно осматривали здание. Но ответ всегда был один: «вашу школу нерентабельно ремонтировать».

«В школе настоящий потоп, крыша течет от слабого дождя, заниматься в спортзале невозможно, в любой момент могут обрушиться плиты. В классах потолок тоже протекает, учителя боятся включить свет, так как все замыкает. Дети сидят на уроках в куртках, в сырых помещениях, дышат плесенью!" – жалуются родители учащихся.

Южноуральцы признаются: надежда – только на помощь региональных властей. Иначе дети просто могут остаться без учебы, ведь дорога к поселку грунтовая и возить школьников в другое образовательное учреждение у них нет возможности.

К тому же в этом же здании располагаются еще детский сад, сельская библиотека и даже поселковая администрация.

Челябинск, Виктор Елисеев

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