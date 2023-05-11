11 мая ожидаются следующие события – Челябинск

11.05.2023, четверг

10:00 Челябинск – Процедура взвешивания участников вечера профессионального бокса «Битва на Урале» (отель «Малахит», ул. Труда, 153)

15:00 Челябинск – Творческий вечер хора «Поющие сердца» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

18:00 Челябинск – Ораторский клуб с участием актера и тренера-речевика Алексея Урбановича (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

18:30 Челябинск – Музыкальная интерпретация творчества Марка Шагала в концерте трио NAEVVHНХАВВХ (Лев Гутовский, Владимир Хомяков, Сергей Белов) «По следам «Желтого звука» (Челябинский музей изобразительных искусств, зал им. архитектора Александрова, пл. Революции, 1)

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