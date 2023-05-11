На Таганае раньше срока расцвели купальницы

В южноуральских горах цветы продолжают бить рекорды.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», на территории заповедника расцвел еще один «рекордсмен» – на 10 дней раньше среднемноголетнего срока распустилась купальница европейская.

Обычно это случается 20 мая, как раз в день святого Акакия или Купавницу.

«Свой праздник таганайские купальницы встретят в разгар цветения. Кстати, в этот день, согласно народному календарю, принято купать домашний скот в водоемах, в местах произрастания куколок (народное название цветка)", – рассказали представители парка.

Наши предки считали, что вода, в Купавницу нагретая на солнце в реках, озерах, прудах и даже ведрах, обретает особую силу, отметили сотрудники заповедника.

Челябинск, Виктор Елисеев

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