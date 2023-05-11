Число южноуральцев, пострадавших от нападений клещей, выросло вдвое

В Челябинске число случаев нападения клещей превысило 2,5 тысячи.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 5 мая текущего года в медицинские организации региона обратилось 2 тысячи 542 южноуральца, пострадавших от укуса клещей, в том числе 731 ребенок.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях. Ежегодно на территории области регистрируется более 15-20 тысяч пострадавших от укусов клещами. Клещи на Южном Урале являются переносчиками таких заболеваний как клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз человека, гранулоцитарный анаплазмоз человека, туляремия.

С начала сезона в области на зараженность клещевыми инфекциями исследовано более 2 тысяч 100 клещей, из них 13,6% инфицированы боррелиями, 0,1% – вирусом клещевого энцефалита, 0,8% – эрлихиями, 0,3% – анаплазмами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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