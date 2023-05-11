Жительницу Сатки оштрафовали за нецензурное послание инспектору ГАИ в соцсетях

В Челябинской области женщину оштрафовали за оскорбление полицейского в соцсетях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №4 города Сатка и Саткинского района признал 43-летнюю местную жительницу виновной в публичном оскорблении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

В суде установлено, что в январе текущего года вечером в Бакале инспектор ГИБДД остановил женщину из-за тонировки переднего и боковых стекол автомашины. В ходе общения с бакальчанкой выяснилось, что у автомобиля нет ОСАГО, а водительского удостоверения автоледи никогда не получала. В итоге полицейский составил несколько протоколов. Машину же отправили на штрафную стоянку.

Произошедшее несказанно возмутило даму. Эмоции она решила выплеснуть в тот же день в одной из групп в социальной сети, опубликовав адресованное полицейскому голосовое сообщение, в котором не стеснялась в выражениях, в том числе нецензурных.

Впоследствии женщина в своей выходке раскаялась. С учетом этого судья оштрафовал эмоциональную бесправницу на 15 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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