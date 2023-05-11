Медики обеспокоены ростом заболеваемости половыми инфекциями на Южном Урале

В Челябинской области растет число пациентов с венерическими болезнями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, в 2022 году общая заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем (ИППП) выросла в регионе на 8,5%.

С одной стороны, медики отмечают снижение заболеваемости: сифилисом – на 4,7%, трихомониазом – на 9%, венерическими бородавками – на 2,8%.

С другой, продолжают регистрироваться случаи заболевания сифилисом у беременных. Так, если в 2021 году количество беременных, больных сифилисом, составило 10% от их общего числа, в 2022 году показатель увеличился почти в полтора раза – до 14,7%.

«Наибольшие показатели распространения на данный момент имеют 8 инфекций, – отмечает врач-дерматовенеролог Челябинского областного клинического кожно-венерологического диспансера Ольга Казакова. – Четыре из них – гонорея, сифилис, хламидиоз и трихомониаз – являются излечимыми. Другие – имеют вирусную природу и полностью не лечатся: это вирус простого герпеса, гепатит B, вирус папилломы человека и ВИЧ. Прогноз при лечении заболеваний, связанных с ИППП, напрямую зависит от своевременно установленного диагноза и быстро начатого лечения. В среднем инкубационный период длится от 1 до 14 дней. Однако в зависимости от возбудителя срок может составлять и до нескольких недель и даже месяцев. При первых признаках заболевания, пациенту необходимо незамедлительно обратиться к специалисту».

Необходимо понимать, что ИППП могут иметь серьезные последствия для репродуктивного здоровья и даже представлять угрозу для жизни, напоминают медики.

Так, эти инфекции могут привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, бесплодию, внематочной беременности, неблагоприятным исходам беременности, включая самопроизвольные выкидыши, рождение мертвого плода, преждевременные роды и тяжелые врожденные инфекционные поражения у детей.

Помимо непосредственного воздействия, также возможна передача инфекции от матери к ребенку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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