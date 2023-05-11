Компанию «Фортум» оштрафовали за нарушения на челябинской ТЭЦ

Челябинских энергетиков оштрафовали за нарушения природоохранного законодательства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, природоохранной прокуратурой в ходе проверки выявлены нарушения законодательства ПАО «Фортум» в процессе ведения производственно-хозяйственной деятельности.

Установлено, что компания не обеспечила соблюдение требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха, производственный контроль осуществляется не в полном объеме, допущено превышение нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

Кроме того, на источниках выбросов загрязняющих веществ не проведены замеры по оксидам азота и углерода.

Также по результатам отбора проб установлено, что фактические выбросы бенз/а/пирена превышают установленные нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для Челябинской ТЭЦ-1 (филиал Энергосистема «Урал» ПАО «Фортум»).

В итоге в отношении ПАО «Фортум» возбуждено дело по фактам несоблюдения экологических требований при эксплуатации сооружений. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора оштрафовало компанию на 20 тысяч рублей.

Руководителю предприятия прокурором внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства. По результатам рассмотрения представления предприятием приняты меры по устранению нарушений закона, виновный сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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