В Миассе определились с кандидатами на пост мэра

Комиссия назвала претендетов, из которых депутатам предстоит выбрать главу Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 11 мая, состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по выборам кандидатов на пост мэра Миасса.

Согласно ее решению, на суд Совета депутатов Миасского городского округа решено представить всех трех кандидатов, допущенных ранее к участию в борьбе за кресло градоначальника: начальника управления имущественных отношений администрации Миасса Николая Булдыгина, заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, генерального директора ООО «Аргус групп М» Виктора Легенчука (первым подавшего на конкурс свои документы).

Заседание городского парламента, н котором предстоит выбрать мэра, запланировано на 17 мая.

Напомним, кресло главы города освободилось после того, как 2 марта собрание депутатов Миасса приняло отставку прежнего мэра Григория Тонких.

6 марта со второй попытки парламентарии выбрали и.о. главы. Им стал занимавший до этого пост спикера Дмитрий Проскурин. Правда, сейчас это решение пытаются оспорить: по мнению оппонентов, и.о. главы Проскурин стал незаконно, так как не отказался от мандата депутата, а лишь попросил приостановить его действие.

Фаворитом предстоящих выборов считается Егор Ковальчук. Однако эксперты считают, что голосование в совете депутатов Миасса может преподнести сюрприз.

Челябинск, Виктор Елисеев

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