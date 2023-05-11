Жители двух районов Челябинска останутся без трамвайного сообщения

В Челябинске продолжаются ограничения движения транспорта, связанные с ремонтными работами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей по улице Машиностроителей, закрывается движение трамваев в Ленинском районе с 22 часов 12 мая до 6 часов 15 мая.

Движение трамваев маршрутов №18 и №22 будет организовано до кольца на остановке «Улица Харлова».

А вот жителям Калининского района придется отказаться от излюбленного трамвайного маршрута на целый месяц. Согласно подписанному замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Андрею Ксензову, связано это будет с ремонтом трамвайных путей, который пройдет с 15 мая по 15 июня на участке проспекта Победы между улицами Кирова и Болейко.

В связи с этим будет ограничено движение транспорта с прекращением движения трамваев с 5 часов 15 мая до 23 часов 15 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»