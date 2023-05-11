Южноуральцев начнут штрафовать за нарушение новых правил содержания животных

В Челябинской области приняли закон о штрафах за нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Законодательного собрания Челябинской области, соответствующий докум ент парламентарии приняли сегодня, 11 мая.

Напомним, в июле 2022 года в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными…» были внесены изменения, позволившие органам государственной власти субъектов РФ устанавливать дополнительные требования к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу.

В январе текущего года приказ «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу» подписал министр сельского хозяйства региона Алексей Кобылин.

В связи с этим депутаты южноуральского парламента разработали проект закона, устанавливающего административную ответственность за нарушение требований, содержащихся в приказе.

Законопроект был принят в марте в первом чтении. Ко второму чтению за каждое правонарушение размер штрафов составил от 1 тысячи до 5 тысяч рублей. То есть по сравнению с первым чтением был поднят верхний порог штрафов. Сегодня, 11 мая, законопроект приняли в третьем чтении.

Штрафы предусматриваются:

за загрязнение домашними животными мест общего пользования многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования продуктами их жизнедеятельности;

за выгул собак на территориях общего пользования без поводка, выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, без поводка и намордника на указанных территориях;

за выгул домашних животных в отсутствие осуществления контроля со стороны их владельцев или иных осуществляющих надзор за домашними животными лиц (самовыгул);

за выгул собак, имеющих высоту в холке свыше 40 сантиметров, лицами, не достигшими четырнадцатилетнего возраста;

за выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения;

за содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов.

Исключение по размеру штрафа составляет жестокое обращение с домашними животными (истязание, в том числе голодом, жаждой, побоями, нанесением травм), если это деяние не содержит признаки преступления, предусмотренного Уголовными кодексом РФ. Тогда придется заплатить от 3 тысяч до 5 тысяч рублей.

Полномочиями по составлению протоколов о совершении административных правонарушений наделяются органы местного самоуправления. Рассматривать дела будут административные комиссии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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