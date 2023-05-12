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Пятница, 12 мая 2023, 04:05 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы

12 мая ожидаются следующие события – Челябинск

12.05.2023, пятница

  • 10:00 Челябинск – Высадка деревьев в рамках эколого-патриотической акции «Сад памяти» (Челябинский городской бор, детская ж/д, станция «Водная»)

  • 12:00 Челябинск – Пресс-конференция по вопросам капитального ремонта многоквартиных домов с участием гендиректора Регионального оператора капремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области Виктора Тихоненко (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж)

  • 14:00 Челябинск – Спортивный праздник «ЮУрГУ – спортивный вуз!" (стадион легкоатлетического комплекса им. Елены Елесиной, пр. Ленина, 84)

  • 14:00 Челябинск – Круглый стол «Ключевые аспекты предпринимательской деятельности на вновь присоединенных территориях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей» (ЮУТПП, ул. Сони Кривой, 56, каб. 606)

  • 18:30 Челябинск – Концерт солиста Московской филармонии Ивана Почекина «20 музыкальных шедевров, изменивших мир» (концертный зал им. Сергея Прокофьева, ул. Труда, 92А)

  • 20:00 Челябинск – Открытие трассы для драг-рейсинга (автокомплекс «Трасса 74», Северный Луч, 2Д)

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