Пять троллейбусных маршрутов в Челябинске изменят схему движения

Троллейбусы изменят маршруты в Челябинске из-за модернизации сети.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением монтажных работ по устройству контактной сети с олуночи 13 мая до 5 часов 15 мая закрывается движение троллейбусов на следующих участках:

по проспекту Ленина от парка Гагарина до Свердловского проспекта;

по Комсомольскому проспекту от улицы Молдавской до улицы Молодогвардейцев.

Это внесет изменения в маршрутные схемы электротранспорта. Так, троллейбусы №10 проследуют по маршруту: Солнечный берег – ТРК «Урал» – площадь Революции.

Маршрут №12 направят с АМЗ до улицы Братьев Кашириных.

Троллейбусы маршрута №14 будут курсировать между ЧМК и кольцом на улице Братьев Кашириных.

Маршрут №17 на протяжении выходных направят по схеме: ДК Строителей – Свердловский пр. – ул. Труда – ул. Братьев Кашириных – ул. Молодогвардейцев – Комсомольский пр. – ул. Пети Калмыкова – ДК Строителей.

Троллейбусы №19 проследуют от поселка Первоозерный через ТРК «Урал» до площади Революции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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