Челябинка пыталась вывезти в Турцию больше двух миллионов рублей

Челябинские таможенники обнаружили два миллиона в дамской сумочке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, в челябинском аэропорту таможенники остановили пассажирку, летевшую в Турцию.

43-летняя жительница Челябинска следовала через «зеленый» коридор. При этом, в ходе таможенного досмотра в ручной клади туристки инспекторы обнаружили 292 купюры по 100 долларов США, общей суммой 29 тысяч 200 долларов США (или 2 миллиона 222 тысячи рублей)

«Со 2 марта 2022 года по указу президента действует временный запрет на вывоз за пределы Российской Федерации наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США на одного человека. Рублевый эквивалент, превышающий 10 тысяч долларов США, подлежит обязательному декларированию. Пассажирка должна была проследовать через «красный» коридор с таможенной декларацией. Ей бы отказали в выпуске декларации, предложили бы оставить в стране сумму, превышающую 10 тысяч долларов США, но не было бы административного правонарушения», – уточнил и.о. начальника таможенного поста Аэропорт Баландино Челябинской таможни Александр Зернов.

Нарушительница призналась, что не знала правил перемещения через таможенную границу ЕАЭС наличных денег. По данному факту Челябинской таможней возбуждено административное дело. Женщине придется заплатить штраф в размере до двукратной суммы неуказанных средств.

За первый квартал 2023 года инспекторами Челябинской таможни зарегистрировано шесть случаев незаконного перемещения валюты через воздушную границу на общую сумму 1 миллион 946 тысячи российских рублей.

В преддверии отпускного сезона таможенники напоминают: чтобы не возникло неприятностей, следует планировать поездку, исходя из ограничений по вывозу иностранной валюты. При этом важно учитывать не только российские лимиты на вывоз, но и ограничения, установленные на ввоз в странах прибытия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»