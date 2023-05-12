Челябинцам рассказали, когда начнут массово отключать горячую воду

Через полторы недели в Челябинске начинаются масштабные гидравлические испытания.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ООО УСТЭК, 23 мая в Челябинске стартует первый этап гидравлических испытаний. Продлится он две недели – до 6 июня – и затронет все семь районов Челябинска.

Под временное ограничение горячего водоснабжения с 23 мая по 5 июня попадут: 1 тысяча 176 жилых домов, 75 дошкольных, 68 учебных и 23 лечебных учреждения. Ознакомиться с полным перечнем можно на официальном сайте АО «УСТЭК-Челябинск» в разделе «Гидравлические испытания».

Вместе с энергетиками в подготовке к отопительному периоду участвуют управляющие организации (УК). За время летних гидравлических испытаний представители УК должны промыть оборудование и коммуникации теплопотребляющих установок многоквартирных домов, провести осмотр общедомового имущества собственников и тепловых коммуникаций. Такой осмотр позволяет обнаружить и устранить скрытые дефекты на внутридомовых системах дома.

«В ходе проведения испытаний испытываемый контур тепловых сетей отключается от действующих сетей, температура воды обеспечивается не выше 40 градусов Цельсия, в испытываемом контуре плавно повышается давление до необходимого значения, осуществляется выдержка на испытательном давлении не менее 10 минут, после чего оно снижается до рабочего, и производится тщательный осмотр трубопроводов. Данный метод испытаний позволяет выявить признаки разрыва, течи или запотевания в сварных швах, а также течи в основном металле, в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Обнаруженные повреждения будут устранены, то есть теплоэнергетики заменят либо отремонтируют участки теплотрасс и иных элементов системы теплоснабжения», – рассказали представители компании.

Напомним, всего в Челябинске пройдет шесть этапов гидравлических испытаний: 1 этап – с 23 мая по 6 июня; 2 этап – с 13 июня по 27 июня; 3 этап – с 4 июля по 18 июля; 4 этап – с 11 июля по 25 июля; 5 этап – с 25 июля по 8 августа; 6 этап – с 9 августа по 23 августа.

«При проведении гидравлических испытаний возможны порывы теплотрасс с выходом воды на поверхность. Ее температура составляет не более 40 градусов, и она не представляет опасности для здоровья людей. Тем не менее просим жителей Челябинска соблюдать осторожность и сообщать об обнаруженных случаях выхода воды на поверхность по телефону диспетчерской службы +7 (351) 246‑ 40-00», – обратились к горожанам в теплоснабжающей организации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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