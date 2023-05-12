Гигантская незаконная свалка раскинулась на въезде в Челябинск

Челябинских общественников возмутил самовольный мусорный полигон в пригороде областного центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, свалку обнаружили вдоль самой загруженной федеральной трассы рядом с селами Долгодеревенское и Журавли.

Сотни тонн отходов на обочине федеральной трассы видны издалека. Площадь несанкционированного мусорного полигона около 10 тысяч квадратных метров. И вся эта территория сплошь завалена горелыми досками, бетонными плитами, строительными отходами, автомобильными запчастями (покрышками, битыми стеклами, бамперами), старыми диванами и кроватями. Здесь же валяются пищевые отходы, над которыми роятся мухи и стоит неприятный запах.

Многое из того, что здесь хранится, имеет повышенный класс экологической опасности, отмечают активисты. Более того, в безветренную и сухую погоду все это может вспыхнуть, как спичка, и стать причиной серьезных пожаров.

Общественники не исключают, что эта свалка – будущая строительная площадка. Возможно, собственник земельного участка решил пойти по легкому пути и просто отсыпать территорию мусором. Зачем тратить миллионы на щебень, камни и песок, если можно это сделать бесплатно?

Вот только про экологические нарушения предприимчивый хозяин вновь созданного мусорного полигона, видимо, совсем забыл. Впрочем, как и глава Сосновского района, на территории которого и была обнаружена опасная свалка.

Южноуральцы обратились в прокуратуру, Росприроднадзор, минэкологии с целью провести проверку, а также в администрацию Сосновского района, на чьей территории обнаружен мусор, с требованием незамедлительно определить инициатора свалки и ликвидировать ее, выполнив необходимую рекультивацию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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