В Челябинской области подорожали платные услуги

Номинальный объем платных услуг, оказанных южноуральцам, вырос в первом квартале 2023 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за январь-март 2023 года населению региона оказано платных услуг на 61,4 миллиарда рублей, что на 1,8% больше значения аналогичного периода 2022 года (АППГ).

Впрочем, рост оказался, скорее, результатом инфляционных процессов. Так, туристские услуги заняли по динамике второе место, увеличившись на 58% (до 1,9 миллиарда рублей). При этом только путевки на отдых и лечение в местных санаториях подорожали на 15% из-за роста расходов на содержание гостиниц, питание и оздоровительные процедуры.

Неудивительно и третье место гостиниц и других средств размещения, нарастившие номинальные объемы почти на 34%.

Л️идерами стали электронные услуги и сервисы, прибавившие 140%. Впрочем, в общем объеме они занимают лишь 0,1%.

Значительные рост продемонстрировали также услуги в сферах ️культуры (+18%), а также физической культуры и спорта (+15%).

Конечно, в какой-то мере рост среди лидеров оказал какое-то влияние на общую динамику сферы платных услуг, но вряд ли значительное. Ведь в общей сложности пятерка лидеров формирует 7,6% выручки в отрасли.

Лидером по физическим объемам остаются коммунальные услуги (20 миллиардов рублей, почти треть от общей массы, рост на 1,1%). Далее следуют бытовые (7,3 миллиарда рублей) и телекоммуникационные (7,1 миллиарда рублей) услуги. Замыкают пятерку транспорт (5,3 миллиарда рублей, рост на 9,5%) и медицина (5,2 миллиарда рублей).

Следует отметить, что в первом квартале 2023 года в Челябинской области вновь стартовала кампания по увеличению тарифов на проезд в общественном транспорте. Что, как и рост коммунальных платежей, могло оказать наиболее существенное влияние на номинальный рост объема оказанных услуг, ведь на транспорт приходится 8,6% выручки в отрасли.

При этом там, где есть возможность, южноуральцы все еще стараются экономить. Вероятно, именно с этим связано сокращение объема бытовых (-2,2%), телекоммуникационных (-4,9%) и медицинских (-2,8%) услуг.

Челябинск, Виктор Елисеев

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