Южноуральский боксер принес первую медаль чемпионата мира в копилку сборной России

Южноуралец Эдмонд Худоян завоевал «бронзу» чемпионата мира по боксу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, сегодня, 12 мая, состоялись полуфинальные бои чемпионата мира по боксу, проходящего в Ташкенте.

В весовой категории до 48 килограммов спортсмен из Челябинской области Эдмонд Худоян встретился с чемпионом Азии 2022 года казахстанцем Санжаром Ташкенбаем (посеян на соревнованиях под шестым номером).

На пути к этому поединку южноуралец одержал уверенные победы в трех встречах, одолев Нуроллаха Ойала (Турция), Хамзу Ессаади (Марокко) и Вуттичая Юрачаи (Таиланд, второй номер соревнований).

Однако соперник из Казахстана оказался сильнее. Итог – бронзовая медаль Эдмонда Худояна, первая награда сборной России на этом турнире и пока лучшее достижение южноуральца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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