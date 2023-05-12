Челябинцев приглашают на фестиваль мультфильмов

В Челябинске пройдет фестиваль анимации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, с 17 по 21 мая в столице Южного Урала впервые пройдет фестиваль анимации «Мульти-Пульти Фест».

Насыщенная программа форума включает в себя выставку, посвященную творчеству легендарного художника и режиссера Федора Хитрука, автора таких фильмов как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», «Винни Пух», мастер-классы и показ анимационных фильмов в кинотеатрах города.

Одна из главных целей мероприятия – знакомство жителей и гостей города с классической и современной отечественной анимацией, ее богатой историей и техниками создания.

Экспозиция из архивов киностудии «Союзмультфильм» приедет в Челябинск из Москвы и будет размещена в Детской художественной школе искусств. Выставка откроется 17 мая в 15:00 в выставочном зале ДХШИ по адресу: ул.40-летия Октября, 21. Здесь же пройдут мастер-классы, на которых все желающие смогут обучиться азам анимации.

Открытие «Мульти-Пульти Феста» состоится в кинотеатре «Импульс» 17 мая в 18:00. Специальный гость мероприятия – генеральный директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев. В эти дни в городских кинотеатрах «Импульс» и Центр искусств «Театр+кино» пройдут показы детской и взрослой программ анимационных фильмов «Союзмультфильма». Вход свободный.

Завершится фестиваль 21 мая масштабным праздником в Арт-сквере на набережной реки Миасс, который можно будет посетить всей семьей. Горожан ждет мульт-парад с участием ростовых кукол, конкурсы, игры и концерт творческих коллективов детских школ искусств города, которые исполнят песни из известных мультфильмов.

Подробнее ознакомиться с программой можно в группе фестиваля в соцсетях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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