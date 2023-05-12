В Челябинске задержали устроившего взрыв в Каштакском бору

В Челябинске задержали молодого человека, устроившего взрыв в Каштакском бору.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне, 11 мая.

«Хлопнуло знатно. Услышал чуть ли не весь район, – пишет telegram-канал 112. – Бдительные граждане вызвали полицию, подрывника задержали».

Оказалось, что 23-летний житель Металлургического района собрал взрывное устройство из 4 портативных газовых баллонов, корпуса из полимерной ленты, взрывчатого вещества и взрывателя. И решил испытать его в ближайшем лесу. Парень уже попадал в поле зрения правоохранительных органов: его судили за незаконный сбыт и изготовление боеприпасов.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Челябинск, Павел Зварзин

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