Южноуральцы вошли в число самых активных туристов в майские праздники

Южноуральцы вошли в топ-15 регионов с самыми активными туристами в майские праздники.

Самыми популярными направлениями у жителей Челябинской области стали Казахстан, Турция, Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты и Абхазия. В период с 29 апреля по 9 мая в Казахстан отправились 57% туристов, выезжавших за границу, а 17% выбрали пляжный отдых в Турции. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные абонентов в роуминге.

Среди внутрироссийских направлений жители Южного Урала отдали предпочтение соседним регионам. В Башкирию отправились 31% путешественников, отдыхавших в длинные выходные за пределами региона. Второй по популярности стала Свердловская область, на третьем месте – Татарстан. В Москву и Санкт-Петербург отправились менее 5% южноуральцев.

Челябинская область тоже привлекла к себе многочисленных гостей из разных уголков страны. Каждый третий турист в майские праздники приехал из Свердловской области. Так же наш край пользовался популярностью у жителей Башкирии, Москвы, Удмуртии, Татарстана, Оренбургской и Самарской областей.

В целом по стране в этом году в зарубежные поездки на майские праздники отправилось на четверть больше российских туристов, чем в этот период в 2022 году. Заметно вырос турпоток в Азию, а страны СНГ приняли меньше путешественников из России. Европейские страны посетили 7% путешественников, их доля за год сократилась еще на 1%.

Челябинск, Павел Зварзин

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