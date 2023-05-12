Южноуральский грузовик обрушил мост в Зауралье

Зерновоз с челябинскими номерами обрушил мост в Зауралье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в районе села Каминское Курганской области: КАМАЗ выехал на мост через реку Тобол, но тот обрушился, а грузовик застрял в разошедшихся плитах.

Как оказалось, мост признали аварийным еще в декабре 2022 года, движение по нему было запрещено.

Местные власти утверждают, что соответствующие знаки были установлены, а въезд на проблемный мост перегородили плитами. Водитель зерновоза в свою очередь заявил: ни ограничений, ни знаков не было: «Мы же не местные, даже не знаем – нам сказали, где ехать, здесь ездили зерновозы», – цитирует мужчину 45.RU. В Куртамышской администрации ответили, что плиты могли растащить, а знаки забрать.

Чтобы освободить зерновоз из «плена» водителю пришлось за свой счет вызывать спецэвакуатор из Кургана, так как официальные органы помочь отказались. Вышло недешево. Южноуралец намерен обратиться в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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