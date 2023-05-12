«Не самый трезвый регион»: вице-губернатор заявила о росте алкоголизма на Южном Урале

В Челябинской области зафиксировали рост числа пациентов с алкопатологией.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», число южноуральцев с алкогольной патологией в первом квартале текущего года выросло по сравнению с аналогичным периодом года прошлого почти на один процент. Об этом заявила в своем телеграм-канале первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«У нас не самый злоупотребляющий алкоголем регион страны. Но и далеко не самый трезвый, – отметила чиновница. – В 1 квартале 2023 года количество пациентов с алкогольной патологией в нашем регионе составило 23 тысячи 318 человек, рост на 0,9% к тому же периоду прошлого года».

Среди выявленных в текущем году любителей выпить у 1 тысячи 682 человек наблюдаются алкогольные психозы, у 20 тысяч 387 человек диагностирован алкоголизм, у 1 тысячи 249 человек медики констатируют пагубное употребление алкоголя.

По первичной заболеваемости алкогольной патологией в Челябинской области в 1 квартале 2023 года выявлен 521 человек.

Впрочем, если смотреть динамику последних 5 лет (1 квартал каждого года), то злоупотреблять алкоголем на Южном Урале стали все-таки реже, отмечает вице-губернатор. Первичная заболеваемость алкопатологией с 2018 по 2022 годы снизилась на 1 тысячу 213 человек – это 38,4 %. Снижение затронуло все диагностические группы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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