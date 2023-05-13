13-15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

13.05.2023, суббота
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12:00 Челябинск – Региональное открытие мотосезона: выставка мототехники и реконструкции, выступление музыкантов (ТРК «Горки», ул. Артиллерийская, 136, парковка)
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13:00 Челябинск – Праздничная программа «Пусть всегда будет солнце» (ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина, ул. Коммуны, 100)
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13:00 Челябинск – Праздничные концерты «Победный май» (Государственный русский народный оркестр «Малахит»), «Салют Победы», «Пусть будет мир» (Городской сад им. А.С. Пушкина, ул. Орджоникидзе, 58А)
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13:00 Челябинск – Праздничная программа «Память поколений» (Арт-сквер на набережной реки Миасс)
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13:00 Челябинск – Акция «Мы помним! Мы гордимся!» (парк «Металлург» им. О.И. Тищенко, ул. 60-летия Октября, 11)
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13:00 Челябинск – Химический диктант (ЧелГУ, ул. Бр.Кашириных, 129, первый корпус, аудитория А-11)
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13:00 Челябинск – Открытие роллер-сезона: конкурсы, мастер-классы по катанию на роликах, выступления учеников роллер-школ, 15-километровый забег по городу (площадка у памятника И.В. Курчатову)
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14:00 Челябинск – Вводное занятие цикла обучения первой помощи «Спасти, нельзя оставить», организованное специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Челябинска (центр «Мой бизнес», ул. Российская, 110, к1)
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15:00 Челябинск – Встреча представителей исполнительных органов Челябинской области и города Москвы в рамках патриотической акции, посвященной памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла, а также памяти ликвидаторов радиационных аварий и катастроф (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)
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16:00 Челябинск – Соревнования «ULD_GYMKHANA_2023» (автокомплекс «Трасса 74», Северный Луч, 2Д)
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16:00 Челябинск – Встреча с камерным хором «Смена»: произведения русских и зарубежных композиторов, песни народов мира, современные композиции (библиотека №26 им. Л. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)
14.05.2023, воскресенье
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12:00 Челябинск – Праздничный концерт к 78-летию Великой Победы «Во имя мира на Земле» (Сад Победы, ул. Героев Танкограда, 75)
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13:00 Челябинск – Мастер-класс Ильи Кашина по катанию на роликах (площадка у памятника И.В. Курчатову)
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19:30 Челябинск – Праздничный концерт «Огонь Победы», посвященный 9 Мая (сцена возле Челябинского театра оперы и балета имени М.И. Глинки, Площадь Искусств – Кировка)
15.05.2023, понедельник
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10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Натальи Котовой (пл. Революции, 2, 5 этаж)
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