13-15 мая ожидаются следующие события – Челябинск

15:00 Челябинск – Встреча представителей исполнительных органов Челябинской области и города Москвы в рамках патриотической акции, посвященной памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., тружеников тыла, а также памяти ликвидаторов радиационных аварий и катастроф (здание правительства Челябинской области, ул. Цвиллинга, 27, 3 этаж, малый зал)