В центре Челябинска иномарка влетела в подземный переход. Пострадали трое

В Челябинске легковой «Мерседес» въехал в подземный переход.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на субботу, 13 мая, на проспекте Победы, в районе теплотехнического института. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

По информации городской Госавтоинспекции, 24-летний челябинец, управляя автомобилем Mercedes протаранил металлическое ограждение, после чего машина слетела в подземный переход и опрокинулась.

В результате аварии пострадали водитель иномарки и два его пассажира 22 и 19 лет.

Подробности аварии выясняют инспекторы ГИБДД.

Челябинск, Виктор Елисеев

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