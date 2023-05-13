В центре Челябинска иномарка влетела в подземный переход. Пострадали трое

В Челябинске легковой «Мерседес» въехал в подземный переход.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла в ночь на субботу, 13 мая, на проспекте Победы, в районе теплотехнического института. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.
По информации городской Госавтоинспекции, 24-летний челябинец, управляя автомобилем Mercedes протаранил металлическое ограждение, после чего машина слетела в подземный переход и опрокинулась.
В результате аварии пострадали водитель иномарки и два его пассажира 22 и 19 лет.
Подробности аварии выясняют инспекторы ГИБДД.
Челябинск, Виктор Елисеев
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