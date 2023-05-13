В Челябинске автомобиль врезался в остановку. Есть пострадавшие

В Челябинске легковушка врезалась в остановку общественного транспорта.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на пересечении улиц Марченко и Первой Пятилетки в Тракторозаводском районе областного центра.
Около 10:00 субботы, 13 мая, столкнулись легковые автомобили Volkswagen и Volvo. После этого шведская иномарка изменила траекторию движения и врезалась в остановочный комплекс, у которого в тот момент стояли люди.
В результате пострадали 31-летний водитель Volvo, 39-летний водитель Volkswagen и находившиеся на остановки две женщины-пешехода 48 и 43 лет.
Инспекторы ГАИ выясняют все обстоятельства ДТП.
Челябинск, Виктор Елисеев
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