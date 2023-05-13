Южноуральские ватерполистки стали чемпионками России

«Динамо-Уралочка» из Златоуста завоевала золотые медали чемпионата России.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Челябинской области, ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» вернул себе титул сильнейшего клуба страны спустя 21 год.

Сегодня, 13 мая, команда выиграла финальный матч чемпионата России у нижегородского «Буревестника». Основное время не выявило победителя – 12:12, а в серии пенальти команда из Златоуста была сильней – 4:3!

Клуб из Златоуста в шестой раз завоевала золотые медали чемпионата России. Впервые чемпионское золото южноуральские ватерполистки добыли в 1992 году. Спустя семь лет началась эра безраздельного господства команды в первенствах страны: девушки становились сильнейшими в 1999, 2000, 2001 и 2002 годах. После этого ждать чемпионства пришлось 21 год.

Кроме того, в активе «Динамо-Уралочки» 13 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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