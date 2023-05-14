Челябинки упустили «бронзу» волейбольной Суперлиги

Челябинское «Динамо-Метар» упустило победу в заключительном матче серии игр за третье место «Протону» из Саратовской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 14 мая, в Саратове состоялся заключительный, пятый матч серии, в которой клубы из Челябинска и Саратовской области боролись за «бронзу» Суперлиги чемпионата России по волейболу.

Ранее команды с переменным успехом состязались сначала в Саратове, где первую встречу со счетом 3:2 выиграли хозяева (причем южноуральские спортсменки вели по сетам 2:0), а вторую гостьи со счетом 3:0.

В Челябинске ситуацию повторилась: первый матч остался за хозяйками (3:2), во втором победу праздновали волейболистки «Протона» (3:1). Причем в третьем и четвертом сетах челябинки вели со счетом 23:20, но в итоге упустили победу.

В результате бронзовых призеров должен был определить сегодняшний матч.

Встреча в Саратове оказалась упорной и напряженной. Первый сет выиграли хозяева со счетом 25:21. Второй остался за челябинками – 27:25. Третью партию достаточно легко взяли волейболистки «Протона» – 25:15. В четвертой победу одержало «Динамо-Метар» – 25:22.

Все решилось на тай-брейке. Большую часть партии вели челябинки. Максимальный разрыв был достигнут при счете 9:2 в пользу гостей. И даже при счете 13:9 волейболисткам из Челябинска оставалось выиграть всего два очка, чтобы завоевать бронзовые медали. Но девушек как будто что-то связало.

В итоге счет сначала стал 14:13 в пользу «Протона». После чего саратовский клуб инициативу уже не упускал, выиграв решающую партию со счетом 17:15.

Челябинский клуб завершил чемпионат на четвертом месте. Это лучший результат команды за последние 25 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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