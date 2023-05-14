В Челябинске задержали четырех горожан после сообщения о похищении подростка

Полиция задержала четырех челябинцев после сообщений о похищении 15-летнего подростка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что 15-летнего челябинца похитили и требуют у родителей деньги появилась сегодня в социальных сетях.

По данным из сообщений, мальчика могли удерживать в лесу в районе улицы Александра Шмакова, требуя за него 85 тысяч рублей. Как рассказал на опубликованном в соцсетях ролике мужчина, представленный как отец подростка, общался от имени похитителей, в основном, сам юноша.

Через несколько часов после появления информации об исчезновении подростка в полиции заявили, что челябинца нашли. Позднее представители ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в полицию доставлены четверо мужчин, которые могли быть причастны к инциденту.

Силовики выясняют подробности происшедшего.

Челябинск, Виктор Елисеев

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