В Челябинске задержали четырех горожан после сообщения о похищении подростка

Полиция задержала четырех челябинцев после сообщений о похищении 15-летнего подростка.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», информация о том, что 15-летнего челябинца похитили и требуют у родителей деньги появилась сегодня в социальных сетях.
По данным из сообщений, мальчика могли удерживать в лесу в районе улицы Александра Шмакова, требуя за него 85 тысяч рублей. Как рассказал на опубликованном в соцсетях ролике мужчина, представленный как отец подростка, общался от имени похитителей, в основном, сам юноша.
Через несколько часов после появления информации об исчезновении подростка в полиции заявили, что челябинца нашли. Позднее представители ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что в полицию доставлены четверо мужчин, которые могли быть причастны к инциденту.
Силовики выясняют подробности происшедшего.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube