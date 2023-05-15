Ученые открыли новые виды клещей, переносящих чуму и другие опасные инфекции

Российские ученые открыли три новых вида клещей, способных переносить опасные заболевания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые Тюменского медицинского университета (ТМУ) изучили кровососущих, собранных с летучих мышей из Сибири и Монголии, и обнаружили экземпляры, которые можно описать как новые виды.

Результаты исследования опубликованы в Persian Journal of Acarology.

По словам кандидата биологических наук, доцента Тюменского медицинского университета Марии Орловой, исследования летучих мышей Сибири и Дальнего Востока велись на протяжении последних десяти лет, и ранее казалось, что фауна их паразитов уже достаточно изучена.

Однако вновь обнаруженные особи морфологически не похожи на описанных ранее. Предполагается, что этот фаунистический комплекс обитает южнее азиатской части России – например, на территории Китая.

«Обнаруженные паразиты принадлежат к двум семействам – Spinturnicidae и Macronyssidae. Представители первого семейства известны как переносчики бартонеллеза, а второго – целого ряда опасных природно-очаговых инфекций, среди которых клещевой энцефалит, боррелиоз, лихорадка Западного Нила, геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, туляремия и чума», – цитирует Орлову РИА «Новости».

Ученые ТГУ намерены продолжить работу в

сотрудничестве с китайскими специалистами, чтобы провести

молекулярно-генетические исследования и выявить, если родство открытых видов с уже известными. Кроме того, будет изучаться участие паразитов в циркуляции различных инфекций.

Москва, Игорь Юров

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