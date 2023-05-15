Смог продержится на Южном Урале еще несколько дней

Дым от пожаров в соседних регионах останется в Челябинской области до середины недели.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства экологии Челябинской области, дымка в Челябинске и ряде территорий региона может сохраняться в течение ближайших 2-3 дней.

«В связи с северным-северо-западным ветром, переходящим на северо-восточный, продолжительное влияние пожаров в соседних Свердловской, Курганской и Тюменской областях на наш регион может сохраняться еще в течение ближайших двух-трех дней. По предварительным метеопрогнозам, далее произойдет смена направления ветра, и ситуация улучшится», – уточнили представители ведомства.

Согласно карте пожаров, наиболее сложная обстановка в настоящее время наблюдается на значительной площади в районе городов Каменск-Уральский, Камышлов, Талица, Шадринск, Шатрово, Каргополье. Здесь зафиксированы 26 очагов возгорания и сильное задымление. Несколько пожаров тушат и на территории Челябинской области – в Кунашакском районе.

По данным регионального минэкологии, утром отчетливая дымка наблюдалась в Тракторозаводском районе Челябинска.

Сейчас в столице Южного Урала, как и в Сатке, Коркино, Златоусте, Карабаше, продолжает действовать объявленный ранее режим неблагоприятных метеоусловий – до 19 часов сегодняшнего дня. Предприятия снизили объем выбросов в атмосферный воздух на 15-20 процентов и выполняют ряд других мероприятий, направленных на снижение негативного влияния на атмосферу в городе. Усилен контроль за работой газоочистного оборудования.

В настоящее время, по информации единой системы мониторинга качества атмосферного воздуха Челябинской области, превышений по загрязняющим веществам нет.

Посты Центра экологического мониторинга региона работают в круглосуточном режиме.

В случае возникновения сильного задымления и запаха гари южноуральцам рекомендуется: не открывать окна и не проветривать помещения; сократить пребывание на улице до минимума; употреблять больше воды; проводить влажную уборку помещений.

Челябинск, Виктор Елисеев

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