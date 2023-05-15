В Челябинской области в СНТ обнаружили утечку опасного вещества. Есть пострадавшие

Дачницу госпитализировали из СНТ в Миассе из-за утечки аммиака.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел днем в воскресенье, 14 июня, на территории СНТ «Строитель-2», расположенного в Миассе.

Хозяйка одного из участков во время работы увидела белое облако газа, вырывавшегося из-под соседского забора, почувствовала резкий запах, а после нескольких вдохов ощутила спазм и приступ удушья. К счастью, садовод без промедлений сообщила о происшествии сотрудникам полиции.

К месту ЧП прибыли все экстренные службы. Пострадавшая была госпитализирована бригадой скорой медицинской помощи в больницу с признаками отравления. Людей, оказавшихся в опасном районе, эвакуировали, а затем приступили к ликвидации утечки аммиака – именно этот газ стал источником угрозы здоровью очевидцев ЧП.

Выяснилось, что на соседнем участке, не убедившись в безопасности, попытались разобрать несколько старых газовых баллонов. Аммиак, остававшийся в одном из них, начал вырываться из емкости и распространяться по близлежащим участкам.

Утечка опасного вещества из поврежденного баллона оперативно ликвидирована спасателями. Решается вопрос о вывозе и утилизации всех баллонов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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