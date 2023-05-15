Магнитогорец, избивший подростка за отказ снять очки, предстанет перед судом

Житель Магнитогорска ответит в суде за причинение подростку телесных повреждений.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.
По версии следствия, в июле 2022 года нетрезвый южноуралец подошел на улице к незнакомому 17-летнему подростку и потребовал снять очки. Когда парень отказался, неадекват стал быть юношу кулаком в лицо. В результате подросток получил телесные повреждения, в том числе проникающее ранение левого глаза от разбитых очков.
Потерпевшим заявлены исковые требования о возмещении материального и морального вреда в размере 1 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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