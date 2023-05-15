На южноуральской трассе подрались водители автобуса и фуры

Водители большегруза и автобуса устроили потасовку на дорогу в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные на участке федеральной автодороги М-5 в Катав-Ивановском районе. Свидетели драки опубликовали видео разборок в социальных сетях.

По словам южноуральцев, сначала фура и автобус устроили «гонки наперегонки». Противостояние длилось с переменным успехом. Пока, наконец, водитель грузовика, обогнав в очередной раз своего соперника, не затормозил и не вышел из кабины с битой.

Шофер автобуса оказался не из робкого десятка, отобрал деревянное орудие у оппонента и принялся им же достаточно энергично охаживать последнего. Продолжалось это до тех пор, пока пассажиры не уговорили мужчину, уложившего к тому времени противника на асфальт, продолжить путь.

Впрочем, как рассказали очевидцы, точку в истории оказалось ставить рано: через некоторое время фура вновь догнала автобус, и водитель грузовика ударил транспорт сзади.

В настоящее время полиция разбирается в произошедшем. Оба водителя опрошены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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