В Челябинске подошел к концу процесс над лже-банкирами, присвоившими 11 миллионов рублей доверчивых клиентов

В Челябинске судят мошенников, переводивших деньги клиентов на «безопасные» счета.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Ленинском районном суде Челябинска состоялись судебные прения по уголовному делу в отношении 4 местных жителей, обвиняемых в мошенничестве.

️Установлено, что с декабря 2019 по август 2020 года челябинцы в составе организованной преступной группы похитили более 11 миллионов рублей.

Аферисты звонили объектам своих махинаций и сообщали, что они могут остаться без денег, находящихся у них на банковских счетах. Чтобы этого не произошло, средства, по словам мошенников, необходимо перевести на «безопасные» счета. Поверив лже-банкирам, клиенты четко следовали их указаниям, отправляя деньги на продиктованные счета.

З️аполучив таким образом солидные суммы, челябинцы снимали добычу в банкоматах и часть ее переводили своим шефам, остальное оставляя себе.

Руководство и колл-центр (офис) мошеннической группировки, как выяснили следователи, находятся на территории иностранного государства.

️Государственный обвинитель приговорить южноуральцев к лишению свободы на срок от 3 лет до 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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