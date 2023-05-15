Редкая птица погибла на Таганае из-за безответственных рыбаков

В уральском национальном парке погибла единственная прилетевшая чомга.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», единственная чомга, которая, прилетев на Тесьминское водохранилище, намеревалась здесь обосноваться, погибла.
«Птица просто запуталась в леске, которую рыбачившие на водоеме люди беспечно бросили тут же», – рассказали представители парка.
Мусор давно стал серьезной угрозой для животных, сетуют биологи. Они задыхаются в пластиковых пакетах и умирают, проглотив мелкие частицы, потому что очень часто воспринимают отходы как еду. Блестящая упаковка, окурки, одноразовая посуда, бутылки – все это несет смерть обитателям Таганая.
Южноуральцев призывают задуматься об этом, отправляясь в очередной раз на прогулку в лес.
Челябинск, Виктор Елисеев
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