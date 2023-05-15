Контрабандисты пытались вывезти из Челябинской области в Китай 100 тонн нефрита

Контрабанду в Китай партии нефрита стоимостью 100 миллионов рублей пресекли уральские таможенники.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского таможенного управления, специалисты ведомства предотвратили контрабанду в Китай 100 тонн нефрита, нелегально добытого на территории России. Стоимость партии оценивается в 100 миллионов рублей.

Преступную схему по вывозу полудрагоценного камня за рубеж разработали четверо жителей Екатеринбурга и Челябинска. «Злоумышленники планировали перевозить нефрит грузовыми автомобилями в Беларусь, там его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в Китай», – рассказали таможенники.

Однако первая же партия отгруженного злоумышленниками нефрита весом 13 тонн и стоимостью более 12 миллионов рублей была задержана сотрудниками таможни на территории Челябинской области. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители обнаружили еще 87 тонн минерала и установили всех членов преступной группы.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершенной организованной преступной группой. Мужчины свою вину признали. Им грозит штраф и наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Расследование продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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