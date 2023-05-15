Прокуратура не нашла оснований для вмешательства в ситуацию со стройкой на границе Челябинского бора

В надзорном ведомстве заявили, что не видят оснований для применения мер прокурорского реагирования в отношении готовящегося строительства многоэтажек в лесу у особо охраняемой территории в Челябинске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в ответе прокуратуры Челябинской области, полученном муниципальным депутатом Еленой Вахтиной.

В надзорное ведомство региона с просьбой проверить действия строителей на месте бывшего спорткомплекса «Полет» в Челябинске парламентарий обратилась в конце марта этого года.

Напомним, в конце минувшего года строительная компания «Весна» начала огораживать участок на территории городского леса рядом с границей ООПТ «Челябинский городской бор». Челябинцам представили проект возведения на участке четырех 24-этажных здания с апартаментами гостиничного типа, коммерческими помещениями, объектами общепита и спорта.

В январе текущего года строители приступили к демонтажу спортивного комплекса «Полет». Однако в феврале мэрия отказалась продлить действие разрешения на строительство.

Реализацию проекта связывают с именем депутата Государственной думы от Челябинской области Олега Колесникова. Именно с ним было аффилировано ООО «Техсервис», получившее в 2017 году разрешение на строительство. Причем на все протесты горожан против строительства на территории городского бора (хотя формально этот участок не входит в границы ООПТ) чиновники лишь разводили руками, заявляя, что все законные основания для реализации строительных планов у застройщика есть.

Но с началом года позиция городских властей изменилась. В мэрии заявили, что с 2017 года до сего дня строительные работы на участке так и не начались. А потому оснований для продления разрешения на строительство нет. К тому же чиновники отметили, что территория городского бора не рассчитана на жилищную застройку с большим количеством проживающих людей.

Впрочем, в мэрии не выступают категорически против стройки. Так, городские власти предлагали застройщику отказаться от возведения 24-этажных высоток в пользу возведения «малоэтажного жилья» высотой не более 8 этажей.

В свою очередь, экоактивисты продолжают настаивать на недопустимости любой стройки рядом с ООПТ. В своем обращении депутат одного из райсоветов города просила прокуратуру дать оценку действиям строителей не только с точки зрения сохранения принципов природоохранного законодательства, но и с учетом изменившейся позиции мэрии, отказавшейся продлять действие разрешения на строительство.

В ответе прокуратуры, опубликованном парламентарием, представители надзорного ведомства сообщили о выявленных ранее нарушениях норм пожарной безопасности «в ходе архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства». Вместе с тем, застройщик, как отмечается в документе, после получения соответствующего предписания разработал специальные технические условия, «предусматривающие компенсирующие противопожарные мероприятия и решения».

Что касается сложившейся на сегодня ситуации, стройплощадка имеет ограждение, на ее территории какой-либо строительный мусор не складируется, а строительство объектов не осуществляется, сообщили в прокуратуре о результатах визита на место. «При таких обстоятельствах оснований для принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время не имеется. Вместе с тем, ситуация находится на контроле в прокуратуре области», – говорится в ответе надзорного ведомства.

Такой ответ парламентария не устроил, и сегодня, 15 мая, челябинка направила прокурору Челябинской области Карену Габриеляну новое обращение, в котором (ввиду «отсутствия ответа на все заданные вопросы») просит снова дать оценку законности действий чиновников мэрии Челябинска, продливших сроки разрешения на строительство.

Челябинск, Виктор Елисеев

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