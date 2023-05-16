16 мая ожидаются следующие события – Челябинск

16.05.2023, вторник

09:00 Челябинск – Открытие ярмарки фермерских товаров (Комсомольский пр., 65, рядом с гипермаркетом «Теорема»)

12:00 Челябинск – VII студенческая конференция «Астероидная безопасность» (ЮУрГУ, главный корпус, пр. Ленина, 76, ауд. 1007)

12:00 Челябинск – Открытый краеведческий урок «Медаль за бой, медаль за труд: Челябинская область в годы войны» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, отдел краеведения)

13:00 Челябинск – Высадка цветов у Публички (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная III благотворительному автопробегу «С «Родной» по родному краю» – «Культурный караван Южного Урала» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, четвертый этаж)

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