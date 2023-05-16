Между Незнайкой и роботами: челябинцам предложили выбрать тему для ледового городка 2024 года

В Челябинске стартовало голосование по выбору концепции для главного ледового городка следующего нового года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, ежегодно ледовый городок на площади Революции становится местом притяжения челябинцев и гостей города всех возрастов. Он дарит новогоднюю сказку и подтверждает звание самого любимого места зимнего отдыха и развлечений.

Проект городка, который возведут этой зимой, будет разработан исходя из предпочтений самих челябинцев: на платформе «Обратной связи» стартовало голосование.

На выбор жителям представлены 8 тем:

Малахитовая шкатулка;

Приключения Незнайки и его друзей;

Конек-горбунок;

Айболит;

Спортивная тематика;

Животный мир;

Музыкальный калейдоскоп;

Мир роботов.

Как и в прошлом году, челябинцев просят высказать свое мнение и определить общую концепцию зимней сказки. По теме, набравшей максимальное количество голосов, будет подготовлен проект, а в конце ноября подрядчик приступит к его исполнению.

Опрос продлится до 22 мая включительно и доступен по ссылке, а также через виджеты «Общественное голосование на портале Госуслуг», которые размещены на официальных сайтах органов власти. Принять участие в голосовании могут жители старше 18 лет, имеющие подтвержденную учетную запись ЕСИА.

Челябинск, Виктор Елисеев

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