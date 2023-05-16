Шестеро детей погибли в ДТП в Челябинской области с начала года

В Челябинской области обеспокоены аварийностью на дорогах с жертвами среди несовершеннолетних.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, за 4 месяца 2023 года в регионе зарегистрировано 117 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей погибли и 128 получили травмы.

Акцентировать внимание родителей и водителей на проблеме безопасности юных южноуральцев призвана профилактическая акция «Внимание – дети!», первый этап которой стартует 16 мая. Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогическим составом образовательных организаций области проведут комплекс мероприятий, нацеленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в период окончания учебного года и начала летних каникул.

В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции и представители школ и детских садов Южного Урала организуют беседы с детьми по безопасности дорожного движения в образовательных учреждениях, примут участие в приемке учебных заведений к летней оздоровительной кампании, проверят соответствие требованиям стандартов и норм состояния улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций.

1 июня, в Международный день защиты детей, с юными южноуральцами проведут занятия по ПДД (беседы, конкурсы, викторины), на родительских собраниях напомнят родителям о правилах перевозки детей, в том числе и с использованием детских удерживающих устройств, о применении световозвращающих элементов на одежде школьников, а также о ежедневном контроле за соблюдением детьми правил безопасного поведения в транспортной среде.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к родителям с просьбой ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения, разъяснить правила использования велосипедов, скутеров, мопедов и средств индивидуальной мобильности. Контролировать их времяпровождение на улице, по возможности сопровождать несовершеннолетних при переходе дороги.

Водителей призывают быть предельно внимательными, когда на проезжей части дети. «Вблизи детских образовательных и досуговых учреждений следует снижать скорость, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу. Также нужно обращать внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, притормаживать, если они остановились, возможно, вам из-за них не видно пешехода маленького роста», – напоминают южноуральцам.

Акция продлится до 14 июня 2023 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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