СКР займется стройкой на берегах Чебаркуля, на которую пожаловались жители

Глава Следственного комитета России потребовал проверить запланированное в Чебаркуле строительство жилого микрорайона.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, произошло это после публикации в социальных сетях обращения жителей региона к руководству Следственного комитета.

Ранее в соцсетях появилось видеообращение жителей Чебаркуля, в котором они высказывают беспокойство предстоящим строительством на берегу одноименного озера 30 десятиэтажных домов.

По словам южноуральцев, у них и сейчас происходят постоянные перебои с электричеством, а сети водоканала изношены на 95%. Сказывается подготовка к застройке и на состоянии питьевого озера, из-за чего его площадь сокращается, а в воду попадает строительный мусор. При этом местные власти бездействуют.

По информации СКР, по данному факту следственными органами региона организовано проведение доследственной проверки по признакам халатности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Петру Решетникову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Между тем, в администрации Чебаркуля сообщили, что в настоящее время планируют провести встречу с участием жителей и представителей застройщика.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»