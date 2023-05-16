Любивший выписывать себе премии экс-глава южноуральского района отделался условным сроком

Суд вынес приговор по делу экс-главы Катав-Ивановского района.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 16 мая, Катав-Ивановский городской признал бывшего главу муниципалитета Евгения Киршина виновным в присвоении бюджетных средств.

Напомним, уголовное дело в отношении чиновника возбудили по материалам проверки контрольно-счетной палаты Челябинской области. Его обвинили в присвоении бюджетных средств: чиновник сам выписывал себе и своим подчиненным премии, которые потом забирал себе. Поначалу речь шла о 307 тысячах рублей, однако впоследствии сумма выросла в несколько раз.

Катав-Ивановским районом Евгений Киршин руководил с 2011 по 2021 год. В 2021 году он пытался продолжить свое правление и даже заручился поддержкой администрации губернатора, но из-за противостояния с председателем муниципального собрания депутатов не смог договориться с парламентариями: голосование по выбору главы района сорвали.

После этого регионалы отказали ему в поддержке, отдав предпочтение экс-мэру Трехгорного, юристу Николаю Шимановичу, который и возглавил район (в апреле текущего года чиновника задержали по подозрению в мошенничестве).

В прениях по делу Киршина государственный обвинитель просил суд приговорить экс-главу муниципалитета к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в 300 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года.

Однако суд оказался весьма снисходительным. Сегодня, 16 мая, экс-чиновника приговорили к 3 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, со штрафом 100 тысяч рублей, с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе на 2 года. Также он обязан вернуть в казну 1,07 миллиона рублей.

"️После изучения приговора будет решен вопрос о его обжаловании», – заявили представители прокуратуры.

Челябинск, Виктор Елисеев

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