Магнитогорец ответит в суде за глыбу льда, рухнувшую с его балкона на двухлетнего малыша

В Магнитогорске направили в суд уголовное дело о причинении по неосторожности тяжкого вреда здоровью ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Днем 27 марта текущего года ледяная глыба рухнула с балконного козырька четвертого этажа многоквартирного дома №9 по улице Октябрьской в Магнитогорске на проходящих по тротуару 23-летнюю женщину и ее двухлетнего сына. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму.

Как выяснило следствие, собственником квартиры, расположенной на 4 этаже, является 28-летний магнитогорец. При этом балкон был самовольно переоборудован: без согласования с властями на нем установили новый козырек. Так как козырек балкона не относится к общему имуществу многоквартирного дома, обязанность поддержания его в надлежащем состоянии лежит на собственнике квартиры.

«По версии следствия, обвиняемый проявил преступную небрежность, хотя должен был и мог предвидеть, что образовавшиеся снег и наледь во время оттепели могут сойти с козырька его балкона на граждан, не предпринял мер по очистке козырька балкона», – отметили в надзорном ведомстве. А значит и ответственность за ЧП должен нести он.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка №1 Ленинского района Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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