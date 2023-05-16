Кладбищенские войны: в Озерске вынесли приговор заказчику нападения на сотрудника похоронного бюро

Житель Озерска осужден за попытку причинить тяжкий вред здоровью работнику ритуальной организации.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Озерский городской суд признал местного жителя виновным в попытке организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, совершенного по найму, с применением оружия, а также незаконных приобретении, хранении, перевозке, ношении огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему.

В декабре 2021 года заместитель директора ритуальной конторы предложил знакомому 100 тысяч рублей за то, чтобы тот выстрелил в ногу работнику конкурирующей фирмы.

Для этого он передал исполнителю двуствольное охотничье ружье и 49 патронов к нему, однако тот, не желая принимать участие в преступлении, обратился в правоохранительные органы.

В ходе проведения обыска по месту жительства похоронщика сотрудники УФСБ России по Челябинской области также изъяли 15 патронов к огнестрельному оружию – охотничьим карабинам.

Суд приговорил виновного к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Он взят под стражу в зале суда.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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