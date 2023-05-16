Мэрия разрешила строительство многоэтажек на границе с Челябинским бором

Глава Челябинска одобрила выделение земельного участка под строительство многоквартирных домов на границе городского леса, против которого горожане выступили на публичных слушаниях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение, утверждающее документацию по планировке территории на пересечении улиц Лесопарковой и Худякова в Центральном районе города.

«Считать утвержденную документацию по планировке территории основанием для дальнейшего архитектурно-строительного проектирования отдельных объектов капитального строительства», – говорится в документе.

Напомним, в настоящее время на участке располагаются здания, принадлежащие ООО «Солнечный».

В конце прошлого года компанию, управлявшую площадями бывшего профилактория и сам земельный участок выкупил бывший депутат Челябинской городской думы Николай Серсков. А в начале текущего года его холдинг подписал с мэрией договор о комплексном развитии территории, предполагающий возведение нескольких жилых многоэтажек.

В конце апреля текущего года проект застройки обсуждался на публичных слушаниях. Горожане, сумевшие попасть в переполненный зал, были настроены отрицательно, расценивая проект как очередную угрозу городскому бору. Во-первых, резко возрастет и без того высокая антропогенная нагрузка на памятник природы. Во-вторых, есть риск ухудшения дорожной ситуации на улице Худякова, которую, как опасаются противники строительства, после завершения строительства снова придется расширять – за счет бора.

Застройщик пытался убедить оппонентов в полной экологической безопасности проекта и заверял, что в новом ЖК будут собственные детсад и школа, поэтому нагрузка на улицу Худякова не должна существенно возрасти. Как и число людей в бору и его окрестностях.

Однако проект предусматривает строительство домов высотой от 12 до 24 этажей и многоуровневой автостоянкой на 586 машино-мест с эксплуатируемой кровлей. Вряд ли это останется «незамеченным», парировали горожане.

Представители регионального министерства экологии, как всегда, заявили, что бору ничего не угрожает: «Полностью весь земельный участок находится за пределами границ бора, границ охранной зоны. И на сегодняшний день рассматривать, что застройка может нарушить особый режим охраны памятника природы, оснований не имеется», – сообщил замминистра Сергей Лавров.

Правда, в ответ на вопрос, как будет компенсироваться видовое разнообразие живых организмов при застройке территории, чиновники не нашли ничего лучше, кроме как пообещать перенести деревья.

Общественница Надежда Вертяховская отметила, что массовая застройка соседних территорий уже привела к серьезным проблемам: городские коллекторы все время забиваются, канализация топит подвалы. И поинтересовалась, учитывает ли проект гидрологические условия, ведь по указанному участку пролегают подземные реки, а существующие водоотводящие сети уже перегружены. И если застройщик не собирается делать новую сеть, а планирует присоединиться к уже действующей, канализация просто потечет по улицам.

В итоге участники слушаний обвинили чиновников минэкологии в некомпетентности, а сам проект отклонили.

Впрочем, мнение участников публичных слушаний носит лишь рекомендательный характер. Решающее слово все равно остается за главой города: утверждая или отклоняя проект, чиновник может как прислушаться к позиции горожан, так и проигнорировать ее. Последнее и произошло в данном случае.

Формально пока речь идет лишь об утверждении документации по планировке территории. Теперь застройщику предстоит разработать проект строительства, представив его также на обсуждение горожан.

Челябинск, Виктор Елисеев

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