Окрошка за год подорожала на три процента

«Индекс окрошки» в России изменился незначительно.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», средний чек покупки набора товаров для приготовления одного килограмма квасной окрошки в первой половине мая составил 898 рублей, на 3% выше, чем в прошлом году. Об этом сообщает «ЧекИндекс».

При этом в онлайне «индекс окрошки» – 1 тысяча 121 рубль на 20% выше уровня прошлого года.

Так, 300 граммов редиса обошлись россиянам в первые две недели мая в 77 рублей, что на 28% выше, чем в год назад. И это самый значительный рост. Килограмм огурцов подорожал на 25% – до 191 рубля.

Кроме того, выросли цены на квас (71 рубль за литр, +6%), зеленый лук (62 рубля за пучок, +5%), вареную колбасу (227 рублей за 300 граммов, +1%) и сметану (77 рублей за 250граммов, +1%).

Подешевел больше всего картофель – до 43 рублей за килограмм (на 33% ниже, чем в прошлом году). Также снизилась стоимость на укроп (38 рублей за пучок, -21%) и яйца (112 рублей за десяток, -7%).

Если рассматривать расходы на набор ингредиентов для квасной окрошки, исходя из «советского» рецепта на четыре персоны: редис (300 граммов), картофель (400 граммов), яйца (5 штук), огурцы (300 граммов), колбаса вареная (300 граммов), сметана (100 граммов), квас (1 литр), лук и укроп по одному пучку каждого), – средний размер трат на окрошку из кваса составил 683 рубля. Это на 2,5% выше, чем в прошлом году.

В заведениях общественного питания (в среднем по всей России) на порцию окрошки в первой половине мая 2023 года тратили 144 рубля, что на 10% выше, чем в прошлом году в то же время. При этом объем продаж в натуральном выражении в кафе и ресторанах за год вырос на 12% (в прошлом году май был холоднее).

«В совокупности, майский индекс окрошки свидетельствует о продолжении тренда ценовой стабилизации в продовольственном секторе и сохранении населением сберегательной модели потребления», – отметили в «ЧекИндекс». А размер трат на уровнях, близких к прошлогодним, связан в том числе с расширением объема более доступного предложения на полках магазинов, как результат развития собственных торговых марок ретейлеров, роста доли дискаунтеров, растущей конкуренции отечественного ассортимента в сфере продуктов питания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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