В Челябинске на складе у крупного рынка рухнула крыша

Два десятка челябинцев могли пострадать из-за обрушения крыши на рынке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 мая, во второй половине дня недалеко от рынка «Потребительский», на улице 2-я Потребительская, 28, корпус 4, в Советском районе областного центра.

По данным МЧС, в складском помещении, расположенном рядом с торговыми павильонами, во время ремонтных работ произошло частичное обрушение крыши на площади 400 квадратных метров.

В момент ЧП в здании находились около 20 рабочих. По предварительной информации, пострадали четыре человека. Остальные смогли выбраться.

Провал крыши произошел в середине здания. В экстренных службах отмечают, что сохраняется возможность дальнейшего обрушения.

Прокуратура начала проверку по факту обрушения. Как уточнили в пресс-службе ведомства, прокуроры Советского района совместно со специалистами Гострудинспекции проверят соблюдение требований безопасности при производстве работ.

Челябинск, Виктор Елисеев

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